أبهـا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحافظة سراة عبيدة أمس، بالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة برنامجًا علميًّا تحت شعار "حياتنا أغلى"، يستمر حتى يوم الخميس القادم.ويضم البرنامج معرضًا توعويًّا، ومحاضرات لتوعية وتثقيف المجتمع بأضرار المخدرات, لتوعية وتثقيف فئة الشباب بهذه الآفة، والآثار المترتبة عليها, ويستهدف طلاب الكلية، والجهات التعليمية الأخرى مثل الكلية التقنية، ومدارس التعليم العام بالمحافظة.// انتهى //14:59ت م0151