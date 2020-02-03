مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنظم الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة برنامج "أمن وأمان" النسائي، الذي يتضمن سلسلة من المحاضرات العملية التي تلقيها نخبة من الأخوات الداعيات في مختلف جوامع المنطقة، وذلك بعد صلاة المغرب, ابتداء من اليوم السادس عشر وحتى الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة الجاري، في إطار برامجها في مجال الأمن الفكري الخاص بالعنصر النسائي.ويناقش البرنامج موضوعات بالأمن الفكري تهم المجتمع وخاصة فئة النساء، وتهدف إلى تعريف المجتمع بخطر التلقي من المصادر المجهولة, والتعريف بالأفكار الهدامة، والدعوات المنحرفة, وسبل حماية الناشئة وتحصينهم فكرياً, وتعزيز اللحمة الوطنية, وتعريف المجتمع بالحقوق الشرعية لولاة الأمر, وبيان سبل الوقاية من دعوات الفتنة والضلال.ويستهدف البرنامج أكثر من عشرة آلاف امرأة في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة ، كما يحتوي البرنامج على عشرين محاضرة توعوية ولقاءات علمية، تستهلها الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بمحاضرة علمية بعنوان: "حرمة الدماء المعصومة" في مسجد عائشة الكعكي بمحافظة جدة، وتتواصل فعالياته في مختلف الجوامع والمساجد بالمنطقة.الجدير بالذكر أن برنامج "أمن وأمان النسائي" يأتي في إطار البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، حيث انطلق البرنامج من منطقة الرياض، ويهدف إلى تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة، والحرص على سلامة الفكر لأفراد المجتمع من كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف وأنظمة الدولة، والتحلي بمنهج الوسطية والاعتدال.// انتهى //15:01ت م0152