نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران اليوم جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود بمدينة نجران، بهدف التأكد من تطبيقها أنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأغلقت أمانة المنطقة خلال الجولات الميدانية إحدى محطات الوقود لعدم التزامها بتركيب شاشات عرض أسعار الوقود وعدم تأهيلها مركز خدمة السيارات،وذلك تطبيقاً لأنظمة وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.ودعت أمانة المنطقة،جميع أصحاب محطات الوقود إلى سرعة تأهيل وتحسين محطاتهم وتركيب شاشات عرض الأسعار وأجهزة "مدى" حتى لا تتعرض محطاتهم للإغلاق وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.// انتهى //15:03ت م0153