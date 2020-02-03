العارضة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة أمس ، درسين علميين في العقيدة والفقه ، وذلك ضمن سلسلة الدروس العلمية المصاحبة لفعاليات مشروع تأهيل طالب العلم ، الذي تنفذه الجمعية بجامع منصور الراجحي بالمحافظة .وأوضح رئيس الجمعية مفرح بن سلمان الجابري ، أن المشروع الذي يستهدف 40 طالبًا ، يهدف ليكون محضنًا علميًا وتربويًا وتعليميًا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة ، وتأهيلهم تربويًا وسلوكيًا ومهاريًا .وأشار إلى أن المشروع الذي يستمر فصلين دراسيين من خلال دروس متخصصة كل يوم سبت ، يشمل شروحًا لمتون مختارة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه ، وتنظيم دورات مهارية ورحلتي عمرة ومسابقات متخصصة ، وذلك بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة وكلية الشريعة والقانون بجامعة جازان ومعهد تشكيل المستقبل للتدريب ، وبرعاية من أوقاف الماجد الخيرية .// انتهى //16:22ت م0210