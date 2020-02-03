عام / "البيئة" تعلن أسماء المرشحين النهائيين على وظائفها
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين النهائيين ومسميات وظائفهم ومقراتها ومراتبها والتي تم الإعلان عنها سابقاً عبر منصة جدارة بتاريخ 3 /5/ 1441هـ .
ودعت الوزارة المرشحين إلى سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان؛ وذلك عن طريق التواصل على الهاتف 0112038888 وتحويلة 1067.
// انتهى //
16:28ت م
0213