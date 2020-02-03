بريدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز ، الذي يزور المنطقة حالياً لتعزيز مساعي الهيئة بالمنطقة.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بمعاليه, متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، مشيداً سموه بما شهدته السوق المالية من تطورٍ متسارع، ومواكبة لمتطلبات قطاع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن التطورات أسهمت في زيادة تعزيز السوق ومساعي الهيئة لنقل السوق نقلة نوعية ومتميزة, مؤكداً أن ذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي تثبت أن المملكة وقطاعها المالي والاقتصادي متين ومستقبله مشرق في ظل رؤية المملكة 2030، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.من جهته أعرب معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز باسمه وباسم منسوبي الهيئة عن شكره وتقديره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة، مبيناً أن الهيئة تسعى لتعزيز جهودها في المنطقة ودعم المستثمرين ، والخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاعي الأفراد والشركات ، والجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومستشارة معالي رئيس هيئة السوق المالية لاما العدالة.// انتهى //16:28ت م0214