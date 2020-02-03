ينبع 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنفذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمس، ضمن خطته الاستراتيجية المعتمدة للعام الميلادي 2020 ، مقهى حواري في محافظة ينبع بعنوان " التعايش من أجل السلام "، وذلك في مقر نادي التميز بالمتوسطة الأولى بينبع الصناعية .وأوضحت مشرفة المركز بالمحافظة منى الغامدي أن هذا المقهى الحواري الأول قدمته مشرفة المركز التي تطرقت إلى برامج المركز لنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيمته في المجتمع ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الحوارية بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية ضمن خطة التوجهات المستقبلية للمركز وتحقيق الأهداف التي تركز على التلاحم المجتمعي لأبناء المملكة ومواطنيها.وأفادت أن المقهى تناول ثلاثة محاور رئيسة هي: مفهوم التعايش ونشأته وأهميته وقيمه ، ومقومات التعايش التي تتضمن ( الفكر والمعرفة والمشترك الإنساني)، ومعوقات التعايش التي تتضمن ( التنشئة الاجتماعية المغلقة، الإعلام المنغلق، التعصب والتطرف العنيف، خطاب الكراهية والصدام).وأكدت الغامدي أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية الحوارية في المجتمع من أجل تعزيز قيم السلام الذي يبدأ من أنفسنا، ونبادر من أجل وطن أكثر تلاحما ومتانة وانتماء للقيم الإنسانية التي بها نحقق المنجزات الحضارية، شاكرة الجهة المستضيفة والحاضرات اللاتي تفاعلن مع محاور المقهى في حوار إنساني يبني مستقبلا أجمل للوطن والمواطن.// انتهى //16:29ت م0215