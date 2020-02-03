أبها 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالمديرية العامة للسجون أمس، ورشة عمل بعنوان "تقنية المعلومات" شارك فيها مديري السجون بمنطقة عسير ومديري الإدارات والشعب ذات الاهتمام.واطلع المشاركون خلال الورشة التي قدّمها مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالمديرية العامة للسجون اللواء الدكتور يحيى بن دماس الغامدي على البرامج والأنظمة الحديثة لتقنية المعلومات وحوكمة البيانات في قطاع السجون والعمل على رفع مستوى العاملين في ذلك المجال.واستعرض اللواء الغامدي عدداً من الموضوعات حول تنظيم التعامل مع البيانات وبعض التجارب الناجحة للقطاعات الأخرى في تطبيق حوكمة البيانات.// انتهى //16:29ت م0216