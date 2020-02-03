ثقافي / فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم جولة دعوية محافظة بالدائر
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
جيزان 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالشراكة مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الداير بني مالك ، غداً الثلاثاء ، جولة دعوية تنطلق من بعد صلاة الظهر في جامع الحصيمة ، وبعد صلاة العصر في جامع عرقين ، وبعد صلاة المغرب في مسجد آل ياسر ، يلقيها فضيلة مساعد مدير عام الفرع الشيخ موسى بن سلمان خبراني بعنوان ( أركان الإسلام ).
وتأتي هذه الجولة تزامناً مع مهرجان البن والمقام حالياً في محافظة الدائر بني مالك .
// انتهى //
16:29ت م
0217