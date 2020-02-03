جيزان 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالشراكة مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الداير بني مالك ، غداً الثلاثاء ، جولة دعوية تنطلق من بعد صلاة الظهر في جامع الحصيمة ، وبعد صلاة العصر في جامع عرقين ، وبعد صلاة المغرب في مسجد آل ياسر ، يلقيها فضيلة مساعد مدير عام الفرع الشيخ موسى بن سلمان خبراني بعنوان ( أركان الإسلام ).وتأتي هذه الجولة تزامناً مع مهرجان البن والمقام حالياً في محافظة الدائر بني مالك .// انتهى //16:29ت م0217