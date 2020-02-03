ثقافي / " شرح لامية ابن تيمية " .. درس علمي بتعاوني صامطة غداً
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
صامطة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً ، درساً علمياً بعنوان "شرح لامية ابن تيمية " ، وذلك بجامع قرية شعب آل دهمي التابع لمركز القفل.
ويأتي الدرس الذي يُقام بعد صلاة المغرب ضمن فعاليات برنامج " اليوم العلمي " الذي ينفذه المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .
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16:30ت م
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