صامطة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غداً ، درساً علمياً بعنوان "شرح لامية ابن تيمية " ، وذلك بجامع قرية شعب آل دهمي التابع لمركز القفل.ويأتي الدرس الذي يُقام بعد صلاة المغرب ضمن فعاليات برنامج " اليوم العلمي " الذي ينفذه المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //16:30ت م0218