ثقافي /" الموهبة والتعليم.. منظومة متكاملة " .. لقاء بجامعة طيبة الأربعاء المقبل
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
تنظم وكالة جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي ممثلة بمركز الموهبة والإبداع والتميز الأربعاء القادم لقاء بعنوان " الموهبة والتعليم..منظومة متكاملة" وذلك في قاعة المؤتمرات الصغرى بالجامعة .
ويناقش اللقاء - الذي يتحدث فيه كلّ من الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي، وخبيرة البترول في أرامكو السعودية الدكتورة عبير العليان - الإبداع والموهبة في عدد من المجالات الثقافية ، والأدبية، والعلمية، والتقنية، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في التعليم الجامعي .
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16:30ت م
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