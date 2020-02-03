المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستنظم وكالة ‫جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي ممثلة بمركز الموهبة والإبداع والتميز الأربعاء القادم لقاء بعنوان " الموهبة والتعليم..منظومة متكاملة" وذلك في قاعة المؤتمرات الصغرى بالجامعة .ويناقش اللقاء - الذي يتحدث فيه كلّ من الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي، وخبيرة البترول في أرامكو السعودية الدكتورة عبير العليان - الإبداع والموهبة في عدد من المجالات الثقافية ، والأدبية، والعلمية، والتقنية، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في التعليم الجامعي .// انتهى //16:30ت م0219