أبوظبي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستنطلق غدا أعمال الدورة الثانية من قمة رواد التكنولوجيا والابتكار 2020 TIP في مقر جامعة نيويورك أبو ظبي بحضور عدد من رواد الأعمال وقادة الصناعة في المنطقة والعالم، وتستمر على مدى يومين يتم خلالها الإعلان عن 30 فائزا ضمن قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة وتكنولوجيا البيئة، وذلك من إجمالي 108 مخترعين تأهلوا إلى المرحلة النهائية للجائزة.وتهدف القمة إلى إيجاد الحلول المناسبة ومعالجة التحديات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع "الإستراتيجية الوطنية للابتكار" التي ترمي إلى جعل الإمارات وجهة عالمية رائدة للابتكار التكنولوجي والإبداع.وقد بدأت القمة أعمالها التحضيرية خلال اليومين الماضيين بتنظيم جلسات وورش عمل ودورات تدريبية، تم خلالها إطلاع المتأهلين على آلية طرح أفكارهم واختراعاتهم أمام لجان التحكيم المختصة بطريقة احترافية، وتعريفهم على آلية التحكيم والمعايير المعتمدة، وذلك لتمكينهم من طرح أفكارهم واختراعاتهم أمام اللجان بأسلوب احترافي ومهني يسمح لهم بالتقدم ليكونوا بين الثلاثين فائزا ضمن المرحلة الأخيرة.وانتهت اليوم المرحلة التحضيرية الثانية التي يتم خلالها تحديد المتأهلين لاختراعاتهم وابتكاراتهم ضمن القطاعات الثلاثة أمام لجان التحكيم، على أن يتم اختيار 10 فائزين ضمن كل قطاع بعد عملية تقييم مكثّفة وفق معايير محددة.// انتهى //16:33ت م0220