القدس المحتلة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طالب يهودي اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 44 مستوطنًا و85 طالبًا يهوديًا يرافقهم 11 موظفًا وضابطًا من حكومة الاحتلال تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //16:34ت م0222