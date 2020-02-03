المنامة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,662.50 بارتفاع قدره 2.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.36 بارتفاع قدره 1.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 654 ألفاً و 560 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 689 ألفاً و 444 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 57 صفقة.// انتهى //16:35ت م0223