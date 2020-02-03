الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساستقبل المفتش العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي اليوم المفتش العام للجيش الأردني العميد ركن الدكتور عوض محمد الطراونة الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكد المطري خلال اللقاء أن هذه الزيارة تسهم فى تطوير العلاقات خاصة في مجالات التعاون العسكري المثمر بين البلدين.من جانبه أكد الطراونة حرص بلاد على تطوير التعاون العسكري مع السودان في مجالاته المختلفة، ودعا لاغتنام جميع الفرص لتعزيزه.// انتهى //17:30ت م0239