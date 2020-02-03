طرابلس 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» تنطلق اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف.وأوضحت البعثة في بيان اليوم أن خمسة من كبار الضباط يشاركون ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي يسيرها غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.// انتهى //17:31ت م0240