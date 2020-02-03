إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسبدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم زيارة رسمية إلى ماليزيا تستمر يومين تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الماليزي الدكتور مهاتير محمد.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن وفداً رفيع المستوى يرافق عمران خان في الزيارة يضم وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ووزير التخطيط أسد عمر، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية.وأضاف أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مختلف المجالات.وأشار البيان إلى أن عمران خان سيبحث مع مهاتير محمد إلى جانب العلاقات الثنائية التطورات الإقليمية بما في ذلك الوضع الأمني والوضع الإنساني في إقليم كشمير والتحركات الهندية في المنطقة.// انتهى //17:34ت م0241