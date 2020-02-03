الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأقامت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزراة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً بعنوان " فن التعامل مع سلوكيات أبنائنا لمراهقة آمنة" بحضور أكثر من 50 سيدة من الحاضنات للأيتام.وشارك بالبرنامج المرشدة الأسرية بوحدة الحماية الاجتماعية بالفرع الدكتورة مزنة الجريد، والأخصائية الاجتماعية وفيّة الهايف، اللتان تطرقتا لمحاور عدة من أهمها: المشاكل السلوكية والنفسية التي تظهر لدى بعض الأيتام عند إدراكهم لواقعهم خصوصاً عندما يتم إخبارهم في وقت متأخر من السن ، وفي مقدمتها المشاكل السلوكية كالتمرد والعصيان والعقوق للأسره الحاضنة نتيجة ردة فعل قد يصاحبها إحساس بالنقص وفقد الثقة بالنفس، واكتئاب وانطواء وحزن ومشاكل أخرى لاتنتهي، وكيفية تدارك هذه المشاكل ومواجهتها، والعلاج المناسب لتخطي هذه المرحلة والمرور بها بدون أي خسائر لعلاقة اليتيم بأسرته الحاضنة ، وكيف يكون لديه صلابة وحصانة نفسية تجعله فرداً يندمج في المجتمع دون إحساس بالنقص .واحتوى البرنامج على أركان للأطفال ترفيهية وتعليمية بمشاركة فريق رؤوم التطوعي الذي تقوده إحدى الأمهات الحاضنات، واختتم بتكريم الفريق التطوعي والجهات المشاركة والداعمة والأخصائيتين الاجتماعيتين جميلة الأحمري وعزة الشهري .يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج واللقاءات الشهرية التي تنظمها إدارة الأسر الكافلة لمد جسور التواصل مع الأمهات الحاضنات، وتوضيح ما قد يخفى عليهن في أمور التعامل مع الأيتام المحتَضنين إلى جانب تحسين مستواهن الثقافي في هذا الجانب.// انتهى //17:35ت م0242