الطائف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأزالت آليات أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد تعديات من قبل مخالف على أراضٍ حكومية بساموده شمال الطائف، بمساحة تجاوزت 300 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء، دون وجود مستمسكات شرعية تخول المحدث للتصرف بالأرض.وأوضحت الأمانة أن الموقع تم وضعه ضمن برنامج الرقابة الدورية الذي تنفذه الفرق الميدانية ببلدية الطائف الجديد لضبط المحدث واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتة إلى أن هذه التعديات يتم التعامل معها بشكل فوري لاسيما التي تستهدف مواقع لإنشاء مشاريع تنموية وتطويرية.وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها تتابع بشكل مستمر الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية لضمان سلامتها من التعديات والاستغلال دون وجه حق، لما تسببه هذه التعديات من تعطيل للحركة التنموية.// انتهى //17:36ت م0244