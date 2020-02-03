الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستنطلق غداً البطولة الخليجية للأندية الأبطال الـ 37 التي ينظمها نادي الكويت الكويتي على صالة نادي الكويت بكيفان على كأس الشيخ صباح الأحمد، بمشاركة ممثل الوطن الهلال والكويت الكويتي والسيب العماني ودار كليب البحريني والعين الإماراتي والشرطة القطري .وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ، حيث يبدأ الهلال مشواره في البطولة عند الساعة الثالثة عصر بمواجهة السيب العماني، وهي مواجهة صعبة جداً نظرا للتطور الكبير الذي تشهده الطائرة العمانية حالياً، والتوهج الكبير الذي يشهده الفريق الهلالي، الأمر الذي يشير إلى مشاهدة مواجهة كبيرة من الطرفين.وفي اللقاء الثاني يلتقي الشرطة القطري بدار كليب البحريني ، وتختتم مواجهات اليوم الأول باللقاء الثالث عند الساعة السابعة مساء بلقاء المستضيف الكويت الكويتي والعين الاماراتي، وتميل الكفة للفريق الكويتي الذي استعد للبطولة من خلال معسكر في تركيا وخاض مباريات ودية عدة .من جهته رحب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة خالد الغانم بالوفود المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني الكويت ، وقال: "يشرفنا استضافة أبناء الخليج في بطولة الشيخ صباح الأحمد بعد غياب ثلاثة مواسم بسبب أحداث المنطقة ، ونتطلع أن تكون عودة بطولات الطائرة الخليجية للتوهج من الكويت وأن تقدم الفرق المشاركة مستويات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في المنطقة، متمنيا طيب الإقامة لجميع الوفود في الكويت".وأكد عضو اللجنة المنظمة المشرف على اللجنة الاعلامية في البطولة عبدالرحمن الانصاري جاهزية نادي الكويت لاستضافة الحدث الخليجي، وقال: "الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر من خلال لجان عدة تعمل على مدار الساعة من أجل أن تظهر البطولة بالمظهر الذي يليق بسمعة الرياضة الكويتية في التنظيم والإدارة، واستضافة الاحداث العالمية".وأكد الأمين العام للاتحاد السعودي للكرة الطائرة عضو لجنة الاحتكام بالبطولة عبدالعزيز القرناس تطبيق النظام الدولي الجديد الذي يعتمد على مرات الفوز في البطولة واللجوء فقط لنتائج الأشواط في حال تعادل أكثر من فريق في مرات الفوز .وقال : "النظام الجديد فيه إنصاف كبير للفرق التي تسجل انتصاراته أكثر، ويدفع جميع الفرق للبحث عن الفوز في جميع المباريات .وعبر القرناس عن سعادته بعودة البطولات الخليجية بعد توقف ثلاثة أعوام، وقال: "العودة جاءت في الوقت المناسب واللجنة التنظيمية حريصة كل الحرص عودة جميع البطولات الخليجية للرجال والسيدات".من جانبه أكد المشرف العام على الطائرة الهلالية رئيس الوفد منصور الشريف استعداد فريقه للبطولة بتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية والمشاركة في الدوري السعودي وكأس السعودية، وقال: "البطولة صعبة جداً وجميع الفرق جاهزة والكلمة ستكون للاعبين الأجانب ، والهلال على أكمل جاهزية للمنافسة بقوة على ذهب البطولة ، مشيرا إلى أن مواجهة السيب العماني لن تكون صعبة على نجوم الهلال متى ماكانوا في مستوى الحدث وظهروا بمستواهم المعهود".// انتهى //17:49ت م0246