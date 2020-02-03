رياضي / " تنمية أبوعريش " تختتم بطولة الطائرة لمراكز النشاط
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
أبوعريش 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أبوعريش أمس ، بطولة الصداقة الثالثة لكرة الطائرة التي نظمها مركز النشاط الاجتماعي في العقدة .
وأوضح عضو اللجنة المشرف على مراكز النشاط الاجتماعي باللجنة يحيى بن حسين معشي أن البطولة التي استمرت أسبوعًا واحدًا شهدت مشاركة فرق رياضية تمثل مراكز النشاط في كل من " قامرة ، والمهدج ، وجنوب أبوعريش ، والعثمانية ، والسادلية ، والعقدة ، وذلك بمشاركة 45 لاعبًا .
وأضاف أن البطولة الرياضية جاءت بهدف تنمية روح التنافس الشريف بين اللاعبين واستثمار مواهب الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية واكتشاف المواهب المميزة .
وشهد اليوم الختامي للبطولة تتويج الفائز بالبطولة وتكريم الفائزين والمتميزين في البطولة والمتعاونين في التنظيم .
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17:56ت م
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