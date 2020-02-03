أبوعريش 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أبوعريش أمس ، بطولة الصداقة الثالثة لكرة الطائرة التي نظمها مركز النشاط الاجتماعي في العقدة .وأوضح عضو اللجنة المشرف على مراكز النشاط الاجتماعي باللجنة يحيى بن حسين معشي أن البطولة التي استمرت أسبوعًا واحدًا شهدت مشاركة فرق رياضية تمثل مراكز النشاط في كل من " قامرة ، والمهدج ، وجنوب أبوعريش ، والعثمانية ، والسادلية ، والعقدة ، وذلك بمشاركة 45 لاعبًا .وأضاف أن البطولة الرياضية جاءت بهدف تنمية روح التنافس الشريف بين اللاعبين واستثمار مواهب الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية واكتشاف المواهب المميزة .وشهد اليوم الختامي للبطولة تتويج الفائز بالبطولة وتكريم الفائزين والمتميزين في البطولة والمتعاونين في التنظيم .// انتهى //17:56ت م0248