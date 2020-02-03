القاهرة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأطلق المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب اليوم حملة للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد بعد انتشار الفيروس في عدد من دول العالم.وتضمنت الحملة –وفقاً لبيان وزعه المركز اليوم- ملصقات ومنشورات لتوعية الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بماهية فيروس كورونا، وأعراض الإصابة به، ووسائل انتقال الفيروس، وكيفية الوقاية منه، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة.وأوضح المركز في بيانه أن "كورونا "هو مجموعة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان بأمراض نزلات البرد وتتراوح شدة هذه الأمراض من نزلات البرد العادية الشائعة البسيطة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الخطرة، لكن فيروس كورونا الجديد الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هو فيروس لم يُعرف من قبل لدى البشر، ولا تُعرف حتى الآن الكثير من خصائصه وطرق انتقاله أو مصدر عدواه.وتتنوع أعراض الإصابة بين الحمى والسعال وضيق في التنفس، وإصابة المريض بالتهاب رئوي حاد، فضلًا عن الإسهال والقيء وأحيانا الفشل الكلوي.وأفاد مركز وعي أن فيروس "كورونا" قد ينتقل عبر الاختلاط المباشر بالمصابين، والرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، أو لمس أدوات المريض.وشدد المركز على أنه لا يوجد لقاح حتى الآن لفيروس كورونا الجديد، ويتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين من خلال تخفيف حدة الأعراض وعلاج المضاعفات، كما وجه المركز بضرورة الالتزام بمعايير السلامة ومكافحة العدوى مثل غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون وتجنب الأماكن المزدحمة والنظافة الشخصية.وقال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان: إن الاتحاد يضع جميع إمكانياته تحت مظلة الجهات المختصة المعنية لتقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لرفع الوعي الصحي في مصر والعالم العربي بخطورة فيروس كورونا الجديد.// انتهى //18:34ت م0261