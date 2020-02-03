بريدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساستقطب مهرجان الكليجا الثاني عشر - المقامة فعالياته بمركز القصيم الوطني ببريدة - الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها من الأكلات الشعبية والحِرَف والملبوسات التراثية التي تحاكي التراث بجماليته وبساطته .وأكدت نوال العويد المتخصصة في بيع الكليجا أن المهرجان أسهم برفع مبيعاتها بشكل ملموس ، لافتة النظر إلى أن مثل هذه المهرجانات تُعنى بالأسر المنتجة وهواياتهن وتطلع الزوار على ماتقدم تلك الأسر من إبداعات في شتى المجالات.كما أبانت أم وليد إحدى المشاركات في فعاليات المهرجان أنها مهتمة بصنع الأكلات الشعبية كالجريش والمرقوق والقرصان منذ أكثر من 15 سنة , مؤكدة أن المهرجان أحد النوافذ الاقتصادية التي سوّقت لمنتجاتها من خلال الإقبال الكبير الذي حظيت به هذه المنتجات ، واهتمام الزوار بتلك الأكلات الشعبية القديمة ، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان هيأت لهن المكان المناسب لمزاولة هوايتهن وسط خصوصية تامة وإقبال كبير من قبل الزوار .يذكر أن مهرجان الكليجا أحد أهم المهرجانات في المنطقة في إثراء الحركة الاقتصادية ، كما حقق أهدافا ملموسة بتوفير العديد من فرص العمل وفتح منفذ بيع وتسويق للأسر المنتجة ، كما يشهد المهرجان بين جنباته مأكولات شعبية وحرف ومشغولات يدوية، ويحظى بتوافد آلاف الزوار يومياً.// انتهى //18:36ت م0263