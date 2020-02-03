الرباط 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسوقع المغرب وسلطنة عمان اليوم بالرباط على مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجال الثقافي وفي قطاع المتاحف.وقع المذكرة رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب مهدي قطبي، والمدير العام للمتحف الوطني بسلطنة عمان جمال بن حسن الموسوي.وتهدف المذكرة إلى توطيد العلاقة بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات وتطوير المتاحف على المدى البعيد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتأكيد على تعزيز التعاون الاجتماعي، والفهم المتبادل لثقافة البلدين.وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تقديم الدعم الفني المتبادل في تطوير العمل المتعلق بالمتاحف، والتدريب المهني المتبادل لموظفي كل طرف في مقر الطرف الآخر، وتطوير الآليات الملائمة المرتبطة بخدمات الزوار والبرامج التعليمية والحفظ والصون الوقائي، وترويج الأبعاد الثقافية والحضارية بين البلدين.كما تشمل مجالات التعاون تطوير معارض وعروض مشتركة من قبل خبراء كلا البلدين، وتطوير برامج لتحسين مهارات أمناء المتاحف والعاملين في المجالات المتحفية الأخرى.// انتهى //18:38ت م0264