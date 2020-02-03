القاهرة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسدفعت عمليات البيع لجني الأرباح مؤشرات البورصة لتسجيل تراجعات طفيفة لدى إغلاق تعاملات اليوم، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق على مدار الجلسات الماضية؛ تأثرا بإعلان (إس تي سي) للاتصالات السعودية نيتها شراء فودافون مصر ما انعكس إيجابيا على أداء قطاع الاتصالات بالبورصة ليقود بقية القطاعات لنشاط قوي.وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 02ر2 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 08ر704 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات خارج المقصورة بقيمة بلغت نحو 640 مليون جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على تراجع هامشي نسبته 08ر0 % ليغلق عند مستوى 33ر13878 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر0 % منهيا التعاملات عند مستوى 49ر1265 نقطة، وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 16ر0 % من قيمته لينهي تعاملاته عند مستوى 57ر1383 نقطة.// انتهى //18:43ت م0266