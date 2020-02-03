الطائف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسعقد المجلس الفرعي الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الطائف اليوم اجتماعه الأول بمركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف ، بحضور مدير إدارة الإشراف على الفروع الإيوائية بمنطقة مكة حسين قدير نيابة عن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي .وجرى خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء على لائحة المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم استعراض ماتم سابقاً مناقشته في اجتماعات المجلس الرئيس للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة من خدمات تحتاجها هذه الفئة ، كما تم التطرق إلى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظه الطائف ووضع تصور يهدف لتقديم أفضل الخدمات لهم ويساهم في إدماجهم اجتماعيا وييسر لهم حصولهم على الخدمات كافة .وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي إلى أهمية الاهتمام بهذه الفئة الغالية علينا جميعا ، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق لعدة محاور ومقترحات وفق البرنامج المعد، كما تم الوصول لتوصيات يسعى المجلس لتحقيقها بغية تقديم أفضل الخدمات لهم.// انتهى //18:45ت م0267