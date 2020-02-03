حائل 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم أعمال الفحص الفني للمركبات المشاركة في الرالي 2020م .وكان في استقباله مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي، وأعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من منسوبي التدريب التقني والمهني بحائل والفاحصين الفنيين بالمعهد الصناعي.وأبدى سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعادته بالإمكانيات الكبيرة التي تشهدها ورشة الفحص الفني في المعهد الصناعي الثانوي بحائل، منوهًا سموه بوجود خبرات وطنية شابة، تعمل بكفاءة عالية لإنهاء أعمال الفحص الفني وفق المواصفات والمقاييس المؤهلة لمشاركة المتسابقين في منافسات الرالي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إنجاح السباق، وظهوره بالشكل المأمول، مشيرا إلى أن ما لمسه من تجهيزات كبيرة في ورشة المعهد الصناعي الثانوي بحائل، وتأهيل الخبرات الوطنية الشابة المشاركة في أعمال الفحص، هو انعكاس للاستعداد المناسب والتنظيم الجيد.وقال سموه " يعد رالي حائل هو انطلاقة الراليات في المملكة العربية السعودية، وهو أساس الراليات، وأفضل ما نبدأ به الموسم الحالي " متوقعاً أن يكون الموسم الحالي قوياً ويتحقق خلاله رقماً قياسياً في أعداد المشاركين، نظراً لعدد المتسابقين الكبير في رالي حائل، متطلعاً أن يعود رالي حائل إلى روزنامة بطولة الاتحاد الدولي الموسم المقبل .من جهة أخرى أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة حائل أعمال الفحص الفني للمركبات والدراجات النارية المشاركة في رالي حائل نيسان الدولي 2020م في مرحلته الأولى بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن أعمال الفحص الفني تمت بشكل انسيابي وفق ما خُطط له من تطبيق المعايير والاشتراطات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، مشيرًا إلى أن أعمال الفحص الفني في ورشة المعهد الثانوي الصناعي مرت بثلاث مراحل متتالية هي فحص سلامة المركبة، وتثبيت جهاز تحديد الموقع (GPS) وفحص ملابس السلامة، وفحص خانق الهواء ، وفحص الدفرنس، وفحص خزان الوقود وفق مواصفات ومقاييس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والتحقق النهائي، ثم وضع ملصق الاجتياز .// انتهى //19:01ت م0271