محايل 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم, تعديات على مساحة 100000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بقرى آل شغيب التابعه للمحافظة.وأوضح محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى//19:02ت م0272