اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.82%
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
بيروت 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.82 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 710.07 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 77 ألفاً و 43 سهماً، بقيمة 642 ألفاً و 254 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 50 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و21 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 6 ملايين و964 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:08ت م
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