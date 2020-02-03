بيروت 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.82 % أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 710.07 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 77 ألفاً و 43 سهماً، بقيمة 642 ألفاً و 254 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 50 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و21 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 6 ملايين و964 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:08ت م0274