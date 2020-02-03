أبوظبي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، والسفير جيفري فيلتمان زميل زائر في معهد بروكنجز ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة المعني بالشؤون السياسية.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها القضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وليبيا واليمن.// انتهى //19:51ت م0285