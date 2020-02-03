نواكشوط 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأحبطت الشرطة الموريتانية في وقت متأخر من الليلة الماضية محاولة تسلل 40 مهاجراً غير شرعي على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، تم توقيفهم في أنحاء متفرقة من المدينة.وأفادت مصادر أمنية أن معظم المهاجرين من الجنسية المالية ومن بينهم غينيين، وسيتم ترحيل الموقوفين بعد استكمال التحقيقات معهم.وكانت السلطات الموريتانية قد أوقفت قبل شهور مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين ورحّلتهم إلى بلدانهم الأصلية.// انتهى //19:55ت م0287