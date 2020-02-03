جنيف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق بشأن التهديدات الصحية الخطيرة التي تواجه مئات الألاف من السوريين الذين اضطروا إلى الفرار بسبب القتال المكثف شمال غرب سوريا، حيث يحتاج أكثر من 2.9 مليون شخص للرعاية الصحية.وقالت المنظمة في بيان لها أنه مع تصاعد القتال في محافظة ادلب، شهدت الأيام الماضية نزوحاً جماعياً غير مسبوق منذ أول ديسمبر الماضي، حيث نزح 520 ألف شخص من العنف، وتوقف 53 منشأة طبية عن تقديم خدماتها بسبب انعدام الأمن أو التهديد بهجمات، وبما يُحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والأدوية، كما يُحد من الحماية من الأمراض المعدية لهشاشة شبكة التطعيمات، وبما يزيد من خطر تفشي الأمراض.وأعلنت المنظمة أنها تعمل على زيادة عدد العيادات المتنقلة التي يمكنها متابعة تحركات النازحين، مؤكدة أن الوضع في شمال غرب سوريا يمثل أحد أشد الأزمات الانسانية في العالم، حيث يتميز بنقص القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أو الأدوية، وعدم كفاية النظافة، والفوضي، والتهجير الجماعي، بما يشكل خطراً لتفشي الحصبة وأمراض الإسهال وغيرها من الأمراض.// انتهى //19:58ت م0288