الخرطوم 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسبدأت بالعاصمة الكورية سيول اليوم، قمة السلام والأمن والتنمية البشرية ، التي تنظمها الفدرالية العالمية للسلام في الفترة من الثالث وحتى السابع من فبراير الحالي، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهتمين بقضايا السلام من مختلف دول العالم.وأكدت عضو مجلس السيادة السوداني رجاء نيكولا خلال مخاطبتها القمة أن السلام يمثل قيمة عليا تتطلع إليها البشرية وفضيلة يعمل الجميع عبرها على تخطي الصعاب.وطالبت المجتمع الدولي بدعم جهود السودان من أجل تحقيق الإستقرار وتجاوز آثار العقوبات وقائمة الدول الراعية للإرهاب دون ذنب لطبيعة شعبه المسالم.ودعت رجاء قادة العالم إلى العمل من أجل السلام عبر الانتصار لقيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان دون تمييز لشعب أو ثقافة أو دين أو عرق.وأشارت إلى جهود بلادها لتحقيق السلام في دولة الجنوب بالتنسيق مع الإيقاد ومبادراته في كل من أفريقيا الوسطى وليبيا.// انتهى //20:00ت م0289