نيويورك 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسواصلت أسعار النفط الهبوط أثناء التعاملات اليوم متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، رغم أن احتمالات تخفيضات إنتاجية أكبر من منظمة أوبك وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت دولاراً لتصل إلى 55.62 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2019.وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 50.98 دولاراً للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 50.42 دولاراً، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ يناير 2019.// انتهى //20:01ت م0290