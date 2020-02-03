الطائف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسعقد المجلس الفرعي الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الطائف اجتماعه الأول بمركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف ، بحضور مدير إدارة الإشراف على الفروع الإيوائية بمنطقة مكة المكرمة حسين قدير .وجرى خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء على لائحة المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم استعراض ماتم مناقشته سابقاً في اجتماعات المجلس الرئيس للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة من خدمات تحتاجها هذه الفئة.كما تم التطرق إلى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظه الطائف ووضع تصور يهدف لتقديم أفضل الخدمات لهم ويسهم في دمجهم اجتماعيا وييسر لهم حصولهم على الخدمات كافة.// انتهى //20:14ت م0292