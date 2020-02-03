لندن 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تخصيص 20 مليون جنية إسترليني لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة.وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في بيان اليوم إن الخطوة تأتي في إطار ضمان استمرار برامج الأبحاث الحيوية حول الأمراض المعدية ودعم مواصلة تطوير دفاعات جديدة ضد الأمراض الناشئة بما في ذلك فيروس كورونا.// انتهى //20:31ت م0293