الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسقررت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تأجيل المعسكر الإعدادي الأخير للمنتخب ، الذي كان من المقرر أن يُقام في تركمانستان خلال الفترة من 24 - 17 فبراير الجاري.وجاء تأجيل المعسكر بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل منافسات كأس آسيا 2020 للصالات إلى وقتٍ لاحق، التي كان من المقرر إقامتها في تركمانستان خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول الآسيوية.وأكدت إدارة المنتخب السعودي أنه سيتم تحديد موعد المعسكر الأخير للأخضر بناءً على الموعد الجديد للبطولة.وكانت القرعة أوقعت الأخضر في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات إيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.// انتهى //20:43ت م0294