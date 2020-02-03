ينبع 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم التصفيات المحلية للأولمبياد الوطني للروبورت " الفيرست ليغو"، وأقيمت ليومين في مقر ابتدائية أم سلمة بينبع الصناعية، برعاية المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أدبية بنت حميدي الفايدي، وبحضور عدد من رئيسات ومشرفات الأقسام وقائدات ومعلمات المدارس، وبمشاركة 86 طالبة من طالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس تعليم المحافظة يمثلن 10 فرق تنافسية .وشملت فعاليات اليوم الأول تحكيم للغرف ( القيم الأساسية - المشروع - التصميم )، فيما استكملت لجنة التحكيم في اليوم الثاني تحكيم مسابقة لعبة الطاولة، وإعلان النتائج الختامية ، ثم جرى تكريم المدرسة المستضيفة واللجان المنظمة والفرق المشاركة والفرق الفائزة بالتصفية الختامية .وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات نعيمة راشد العلوني أن أولمبياد الروبوت هو حدث يجمع الطالبات من جميع أنحاء المملكة وهو عبارة عن مزيج من العلوم والتكنولوجيا والتعليم، حيث تقوم مسابقة أولمبياد الروبوت بتوفير فرصة للطالبات للتطور من خلال مجموعة من التحديات ومسابقات الروبوت المتعددة، كما يعد منصة مميزة لتعلم مهارات القرن الـ 21، وتنمية تحديات الإبداع والابتكار ومهارات حل المشكلات لدى الطلاب.يذكر أن مسابقة الأولمبياد الوطني للروبورت هي مسابقة وطنية تستهدف طلبة التعليم العام ويتم تنفيذها سنويا ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة (مدرسي، محلي، وطني)، وستسضيف إدارة تعليم ينبع المرحلة الوطنية للمسابقة لهذا العام خلال الفترة من 23-25 / 6 / 1441هـ، وذلك بمشاركة 64 فريقا من 21 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية .// انتهى //21:26ت م0306