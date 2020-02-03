إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسقال الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إن بلاده تدعم جهود الحكومة الصينية في التغلب على فيروس كورونا.وأشاد في تغريدة اليوم استئناف عملية الطيران المباشر بين باكستان والصين، معرباً عن تقديره للخطوات المتبعة من جانب الصين لضمان صحة وسلامة الناس وفقا للبروتوكولات الدولية.من جهة أخرى قال المستشار الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا إن بلاده لن تسمح لأى مواطن باكستاني بالعودة من الصين إلا بعد الخضوع لحجر صحى لمدة 14 يوما.// انتهى //21:29ت م0307