الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واستفقد معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر الفروع والمراكز التابعة للوزارة بمنطقة عسير، بهدف الاطلاع على سير العمل، والاطلاع على أبرز الجهود القائمة، يرافقه المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق في الوزارة ياسر البابطين، ومدير عام فرع الوزارة ‏بالمنطقة حسين المري.وأوضح الجاسر أن هذه الزيارة تأتي للوقوف ميدانيًا على ما تقدمه تلك الفروع من خدمات تأهيلية وتنموية واجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها، والاطلاع على العقبات التي تواجههم كافة، مؤكدا أهمية بذل الجهود من أجل تقديم الخدمات التي تسهم في تحقيق ما تهدف إليه الوزارة.وشملت الجولة التفقدية فرع الوزارة بالمنطقة، ودار الملاحظة الاجتماعية بأبها، ودار التربية الاجتماعية للبنين، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ومكتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الوقوف على المباني التابعة للوزارة، التي لا تزال تحت الإنشاء.// انتهى //21:32ت م0309