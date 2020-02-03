القاهرة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03فبراير 2020 م واستغلب فريق إنبي على ضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "بترو سبورت"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 23 نقطة ليحتل بها المركز السادس، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //21:33ت م0310