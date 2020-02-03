الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسعقدت الهيئة العامة للترفيه مؤتمراً صحفياً اليوم، لتسليط الضوء على أحدث الإنتاجات لمسرح " كايرو شو" والمتمثلة في مسرحية "حزلقوم"، بحضور نجوم وصناع العرض، وذلك في فندق فيرمونت بالرياض.وأشاد أبطال وصناع العرض المسرحي بدور الهيئة لعودة المسرح العربي، من خلال جهودها باستقطاب نجوم المسرح والتلفزيون في مصر والعالم العربي خلال الفترة الماضية.واختارت مسرحية «حزلقوم» مدينة الرياض لتدشين رحلة عرضها المسرحي ضمن فعاليات شتاء الرياض، حيث يستمر العرض أربعة أيام بداية من الأربعاء المقبل على خشبة مسرح بكر الشدي، وتعد أول عمل مسرحي في مشوار الفنان أحمد مكي، وصياغة جديدة لأحد أهم الشخصيات الكوميدية التي اشتهر بتقديمها مكي وحققت نجاحًا كبيرًا سينمائيًا في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" ودراميا في مسلسل "الكبير أوي".وأوضح مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لشؤون العمليات أحمد المحمادي أن الهيئة العامة للترفيه وبتوجيه من معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارتها تحرص على حضور المسرح العربي وتحديداً المسرح المصري الذي كان له باع طويل ومؤثر في الحركة الفنية بالمنطقة.من جهته قال المخرج والمنتج مجدي الهواري المشرف الفني على المسرحية والشريك المؤسس لـ"كايرو شو": نسعد كثيراً بحضورنا للمملكة و تجاربنا السابقة مع الجمهور السعودي الرائع تجعلنا متفائلين بنجاح أولى عروض مسرحية "حزلقوم" في الرياض وتحديداً ضمن فعاليات شتاء الرياض .وأكد نجم الكوميديا أحمد مكي بطل مسرحية "حزلقوم" أنه رغم سعادته البالغة بالوقوف علي خشبة المسرح لأول مرة ومواجهة جمهوره في مصر والسعودية والعالم العربي كله، إلا أنه كان يحسب ألف حساب لهذه الخطوة الهامة، ما جعله يبذل جهدًا مضاعفًا مع فريق العمل والاهتمام بالتفاصيل حتى يخرج العل للجمهور بالشكل اللائق الذي يحافظ على النجاح الكبير الذي حققته في السينما والتليفزيون، لافتًا النظر إلى أن تحويل شخصية "حزلقوم" من الشاشة الفضية إلى المسرح ليس بالأمر السهلومسرحية " حزلقوم " من إنتاج شركة "كايرو شو" والإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، والفنان سليمان عيد، والفنانة ميرنا جميل.يذكر أن الفعاليات "شتاء الرياض" ستستمر بنشر باقات الفرح والبهجة لمرتاديها من الزوار، حيث سيتم تقديم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في كل من "الرياض بوليفارد"، و "رياض ونتر وندر لاند".// انتهى //21:34ت م0311