جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسنظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة سجن بريمان أمس معرضاً توعوياً عن أضرار التدخين للمستفيدين من مركز ثقة وإشراقة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وذلك بمقر إدارة السجن ويستمر خمسة أيام .ويصاحب المعرض الذي من المتوقع أن يستفيد منه نحو 165 نزيلاً إقامة عدد من المحاضرات التوعوية عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين بالإضافة لعيادة طبية تبدأ من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءً.ويأتي تنظيم المعرض ضمن الشراكات التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع عدد من الجهات للمساهمة في خلق بيئة إصلاحية تأهيلية للنزيل أثناء قضاء فترة محكوميته.// انتهى //21:34ت م0312