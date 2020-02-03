الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية .وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.// انتهى //21:39ت م0313