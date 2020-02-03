واشنطن 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسشارك وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم في اجتماع مع وزراء خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان في طشقند بأوزبكستان.وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن دول المجموعة أكدت مجددًا التزامها بالمنبر الدبلوماسي لـمجموعة 5 + 1 وناقشت خطط المجموعة للعام 2020 ، بما في ذلك مساهمات دول آسيا الوسطى في عملية السلام في أفغانستان ، والخطوات العملية التالية في العمل المشترك لأمن الحدود ، والجهود الإقليمية لتحسين الاقتصاد والاتصال والطاقة.// انتهى //21:41ت م0314