سكاكا 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في مدينة سكاكا اليوم الجلسة الحوارية الدورية الثالثة مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني ومساعديه ومنسوبي المديرية والمستشفيات، وذلك في إطار اهتمام سموه لاطلاع أبناء المنطقة بالمشروعات التي تلامس احتياجاتهم .وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها رحب سموه بالحضور في الجلسة الحوارية ، التي سيتم من خلالها استعراض منجزات وزارة الصحة بالمنطقة ممثلة في صحة الجوف، والتي تمس حياة المواطن بصفة مستمرة، مؤكداً سموه أن هذه الجلسات تأتي لإظهار جهود الدولة ممثلة بالإدارات الحكومية وبكل شفافية وموضوعية في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعاً، ومعرفة الاحتياج الحقيقي من الخدمات والعمل على تلبيته، وأن يكون حواراً يتسم بالأخلاق والقيم كما تعودنا ذلك من أبناء المنطقة .بعد ذلك ألقى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني كلمة ، أكد فيها أننا نعيش اليوم في السعودية الجديدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , آل سعود وسمو ولي عهده الأمين قائد التغيير ومهندس الرؤية ـ حفظهما الله ـ.وبين أن هذه الرؤية وهذا الوطن الذي يؤمن أن مواطنيه أهم ركائز التغيير والبناء والتطور , وعلى هذا النهج المبارك تعقدون اليوم يا صاحب السمو جلستكم الحوارية الثالثة, مؤكدين حفظكم الله على أهمية مشاركة المواطن في بناء وطنه, والوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم , بشكل مباشر وشفاف, لتكمل المنظومة ويتحقق الهدف بعد توفيق من الله جل جلاله .وأشار الدكتور الشهراني إلى أن المنطقة شهدت خلال العام 2019 بقيادة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه , إنجازات عملاقة , وتطوراً لمسه أهالي المنطقة ,ودعماً من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, حيث يعد القطاع الصحي أحد القطاعات التي حققت العديد من الإنجازات خلال هذا العام , ولا يقف سقف الطموح ويتواصل العمل لتحقيق طلعاتكم , وأهالي منطقة الجوف .وأكد في كلمته أن وزارة الصحة تولي رضا المستفيدين أولى اهتمامها , وقد خصصت الوزارة مركزاً للاتصال 937 على مدار اليوم لتلقي ملاحظات المواطنين وطلباتهم , ووضعت معايير مهمة ودورية لقياس هذا الرضا والعمل على تحقيقه.وأضاف إننا ننعم بوطن من الله علينا فيه بوافر الخير والعطاء , وأن هذا الوطن وقادته حفظهم الله يولون صحة مواطنيه أعلى درجات الاهتمام , ويشهد القطاع الصحي بالمملكة تطوراً متسارعاً ونقلات نوعية كبيرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية , كما يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع واع في تحسين ممارساته الصحية للحفاظ على صحته عبر عدد من البرامج التوعوية .وأعرب باسمه ونيابة عن زملائه في وزارة الصحة عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الجوف على ما يقدمه سموه من دعم وتوجيه للقطاع الصحي , ولعقد هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تسعى لتطوير الخدمات بالمنطقة.بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات وزارة الصحة بمنطقة الجوف ، تضمن مستشفيات المنطقة التي شهدت خلال عام 2019م , ارتفاعا بلغ نسبته 20% في استقبال المراجعين بعد التوسع بالتخصصات والعمليات الجراحية , وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة حيث قدمت مستشفيات الجوف خدماتها لأكثر من مليون مراجع خلال العام 2019 , وتبلغ مستشفيات منطقة الجوف 14 مستشفى، كما فاق عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية بمنطقة الجوف خلال العام 2019 م مليون مراجع , حيث يبلغ عدد المراكز 62 مركزاً صحياً في مدن ومحافظات الجوف .وقد شهدت مستشفيات منطقة الجوف خلال العام 2019 تطوراً ملحوظاً في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين حيث تم إجراء عدد من العمليات النوعية في تخصصات مختلفة، كما شهدت المراكز التخصصية بالجوف تطوراً في تقديم خدماتها للمواطنين حيث بلغت نسبة ارتفاع الخدمات المقدمة من خلال مركز القلب بنسبة 100% , وبلغ عدد العمليات خلال 2019م , 1602 عملية، وشهد مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي إنجازات عملاقة في زراعة وعلاج حالات لأول مرة تتم على مستوى المملكة , وبلغ عدد الزراعات 64 ، بالإضافة لافتتاح مركز الأورام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي خلال عام 2019م , وبلغ عدد المستفيدين منه 45 مريضاً، وافتتاح عدد 4 عيادات للرعاية النفسية الأولية بالمراكز ليصبح مجموع المراكز المطبقة لبرنامج الرعاية النفسية 30 مركزاً صحياً علماً بأن عدد العيادات في العام الماضي 2018م كان 16 مركزاً صحياً .واستقطبت صحة الجوف أفضل الكفاءات من دول العالم لخدمة مواطنيها, حيث قامت بعدد من رحلات الاستقطاب خلال العام 2019م , وقد تم استقطاب 282 طبيباً من بينهم 58 استشارياً و 111 نائباً , و103 مقيمين , كما تم التعاقد مع 139 طبيباً استشارياً خلال برنامج الدعم الطبي المؤقت في عام 2019 بتخصصات نادرة ومختلفة .وحصلت منطقة الجوف على المركز الأول 4 مرات في المؤشرات العامة على مستوى المملكة من الربع الأخير لعام 2019.بعد ذلك فتح سمو أمير المنطقة باب الحوار خلال الجلسة الحوارية، حيث أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أن افتتاح مركز صحي في قرية شيبة التابعة لمحافظة طبرجل يعتمد على معايير واضحة من أهمها توفر 25 ألف مواطن ، وهذا يُعمل به على جميع القرى الأخرى، منوهاً بإنشاء مستشفى نساء وولادة في محافظة طبرجل ضمن خطة الوزارة 2021م وأيضاً مستشفى مماثل في محافظة القريات ضمن خطة 2020 وبانتظار اعتماده ميزانية الوزارة، وأن الوزارة ملزمة بتوفير الأسرة لمرضاها، ونسبة إشغال الأسرة 95%.وأوضح الدكتور الشهراني أن صحة المنطقة تعمل على تطوير مهارات الأطباء حيث تم فتح أربعة برامج تدريبية للزمالة، وفيما يخص افتتاح مركز صحي طلعة عمار على مدار الساعة أشار إلى أن هذا يعتمد على أعداد المراجعين ويمكن الاستعانة بهاتف 937 لتقديم الخدمة أو تقديم أي ملاحظة على الخدمة.وأكد مدير صحة الجوف أنه تم اعتماد 60 مليون من وزارة المالية لاستكمال مبنى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا، فيما تم تفعيل برنامج مساند يعنى بخدمة كبار السن يختصر عليهم الوقت ويتم منحهم بطاقة لتسهيل خدمتهم .حضر الجلسة وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل السلطان ووكلاء الإمارة المساعدون ، وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين .// انتهى //21:53ت م0316