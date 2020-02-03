ثقافي / أندية الحي بنجران تنظم دورتين في الأمن السيبراني والبرمجة للطالبات
الاثنين 1441/6/9 هـ الموافق 2020/02/03 م واس
نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات أمس, طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في عدد من الدورات التقنية، المقامة في أندية الأحياء التعليمية بابتدائية القعصوم , والثانوية الثالثة عشر.
وتشتمل الدورات التدريبية التي تستمر 8 أيام ،بواقع 3 ساعات تدريبية يومياً على مجال الأمن السيبراني لتقوية وتعزيز المعرفة المعلوماتية لدى الطالبات لمواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم، ومجال البرمجة لتعلم أساسيات البرمجة ولغة الجافا.
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22:21ت م
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