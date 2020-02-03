نجران 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات أمس, طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في عدد من الدورات التقنية، المقامة في أندية الأحياء التعليمية بابتدائية القعصوم , والثانوية الثالثة عشر.وتشتمل الدورات التدريبية التي تستمر 8 أيام ،بواقع 3 ساعات تدريبية يومياً على مجال الأمن السيبراني لتقوية وتعزيز المعرفة المعلوماتية لدى الطالبات لمواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم، ومجال البرمجة لتعلم أساسيات البرمجة ولغة الجافا.// انتهى //22:21ت م0317