جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم العروض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان المسرح الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمشاركة 12 جامعة خليجية .وشهد اليوم الأول للفعاليات إقامة عرض مسرحي بعنوان "ليلة القتلة" الذي قدمته جامعة الملك عبدالعزيز، وعرض آخر بعنوان " العاصفة " من تقديم طلاب جامعة أم القرى ركزت على جودة المضمون في استقطاب المتلقي بحبكة درامية مبسطة والرمزية في تقديم العرض، وسط حضور كبير من المهتمين بالفن المسرحي .وصاحبت العروض المسرحية في يومها الأول العديد من الندوات التطبيقية للأعمال المقدمة ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي والمحكمين المسرحيين بهدف زيادة الخبرة للمشاركين والاحتكاك بأصحاب التجارب في الساحة المسرحية .كما نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن البرامج المصاحبة للوفود المشاركة في المهرجان جولة في المنطقة التاريخية بجدة شملت مدخل المنطقة التاريخية، والمكتبة المتخصصة في تاريخ الحجاز، ومسجد وتذكار البلد، وجدرانية جدة التي تضم أكثر من مائة عمل فني مرتبط بالتراث لفنانين وفنانات سعوديين، وبيت جدة الذي رُمم بالطريقة التقليدية ومسجد الشافعي وبيت نصيف .// انتهى //22:23ت م0318