الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم بطولة "فيرست ليقو" في صالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم "، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض وتستمر ليومين.وبدأت بطولة الروبوت التي تواجد فيها رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم، الذي شاهد مشاريع المتنافسين واطلع على التصاميم والبرمجة الخاصة بالروبوت .وشهدت فعاليات اليوم الأول بدء الجولة الأولى في تحدي الروبوت، كذلك شاهد الحضور استعراض لطائرات الأندور، لتتواصل الفعاليات الخاصة بالتصميم التي شهدت مناقشات المدربين مع المتنافسين حول تصميم الروبوت وبرمجته في بطولة، و تقييم المحكمين للقيم الأساسية لتصميم وبرمجة الروبوت وفق معايير التقييم العالمية ليجري بعد ذلك ترشيح المميزة لتمثيل إدارة تعليم الرياض.// انتهى //22:37ت م0319