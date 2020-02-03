رام الله 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واسثمن كبير قضاة فلسطين محمود الهباش المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، والرافضة لصفقة القرن.وأكد الهباش في بيان صحفي اليوم أن إجماع الدول الإسلامية على رفض "صفقة ترمب – نتنياهو" يأتي بعد أيام قليلة من رفض الجامعة العربية لهذه الصفقة، وبحضور الرئيس محمود عباس، الذي أكد خلال الاجتماع أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون الصفقة جملةً وتفصيلاً ويساندهم في ذلك الإجماع العربي والإسلامي والدولي الرافض لهذه الجريمة.ورحب الهباش بمواقف علماء الدين والمؤسسات الدينية في العالم الإسلامي ، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس هي قضية المسلمين جميعاً وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.وأشاد محمود الهباش بالمواقف الدولية التي أعلنت رفضها للصفقة لمخالفتها الواضحة للقوانين والشرائع الدولية، وتنسف الحقوق الفلسطينية المشروعة بإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //22:43ت م0320